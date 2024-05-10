"Шахтер" своего не упустит": экс-игрок "Динамо" дал прогноз на "классическое"

Экс-игрок столичной команды считает, что киевлянам будет трудно в противостоянии с горняками

Центральным матчем 28-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги будет противостояние между лидером "Шахтером" и его ближайшим преследователем "Динамо". Игра состоится в субботу, 11 мая, во Львове.

Бывший игрок национальной сборной Украины и "Динамо" Тарас Михалик поделился своими ожиданиями от противостояния грандов украинского футбола. В комментарии Sport.ua футболист отметил:

"Конечно, буду болеть за "Динамо", в рядах которого добыл больше всего титулов в своей футбольной карьере. Но, думаю, что "Шахтер" сумеет сохранить то комфортное преимущество над "Динамо" и снова станет чемпионом".

Делая прогноз касательно результата завтрашней игры Михалик отметил: "Склоняюсь к тому, что все закончится подписанием мирного соглашения".

А говоря об изменениях в команде после того как тренером стал Александр Шовковский, заметил: "Киевляне стали действовать более раскованно, с акцентом на атаку. Думаю, что лучшим стал и микроклимат в команде. Что касается более качественных изменений в игре киевлян, то для этого новому тренеру еще нужно время".

В составе "Динамо" Михалик выступал с 2006 по 2013 год, проведя за это время 129 матчей. Игрок вместе с "Динамо" по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

На данный момент, после 27-ми туров, "Шахтер" опережает "Динамо" в турнирной таблице на 4 очка — 67 баллов у горняков против 63 у киевлян. И, в случае победы над принципиальным соперником, горняки могут досрочно обеспечить себе титул чемпиона нынешнего сезона. С другой стороны, в случае победы "Динамо" разрыв между двумя клубами сократится до минимального.

Ранее, в 27-м туре, "Шахтер" обыграл одесский "Черноморец" (3:0), а киевское "Динамо" разгромило "Колос" из Ковалевки — 5:0.