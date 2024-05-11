"Шахтер" в "золотом" матче обыграл "Динамо" (видео)

Горняки победили киевлян и досрочно стали чемпионами Украины

В субботу, 11 мая, донецкий "Шахтер" в рамках центрального поединка 28-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24 принимал киевское "Динамо". В первом круге Горняки добыли минимальную победу над "Бело-синими" со счетом 1:0.

Встреча, проходившая во Львове на одноименной арене, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Шахтера". Об этом сообщает "Телеграф".

В первом тайме команды играли на равных, однако все изменил гол "Шахтера". Защитник киевлян Константин Вивчаренко сыграл рукой в своей штрафной, заблокировав удар Даниила Сикана. Рефери Алексей Деревинский указал на "точку", а 11-метровый реализовал Георгий Судаков. Во втором тайме динамовцы сосздали несколько убойных моментов, но распечатать ворота Ризныка так и не сумели.

"Шахтер" – "Динамо" – 1:0

Гол: Судаков (33, пенальти)

Предупреждения: Судаков (27), Матвиенко (41), Конопля (94) – Ванат (70), Ярмоленко (87)

Удаление: Эгиналду (после игры)

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров (Ракицкий, 72), Крыськив, Судаков (Марлон, 84), Зубков (Эгиналду, 84), Бондаренко (Степаненко, 61), Кевин, Сикан (Траоре, 61)

"Динамо": Бущан, Вивчаренко (Дубинчак, 87), Попов, Дячук, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Н.Волошин (Ярмоленко, 46), Кабаев (Пономаренко, 87), Буяльский (Шепелев, 78), Ванат

Статистика матча Шахтер - Динамо

Таким образом, "Шахтер" набрал 70 очков в первенстве и стал недосягаемым для "Динамо" и других за 2 тура до окончания чемпионата. Горняки выиграли чемпионат Украины в 15-й раз.

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Динамо":

Напомним, 28-й тур УПЛ завершится в понедельник, 13 мая. В прошлом туре Горняки разгромили "Черноморец" (3:0), а Бело-синие — "Колос" (5:0).