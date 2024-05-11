15-разові: перемога "Шахтаря" на класі та за рахунок потужного складу

Донецька команда стала чемпіоном у грі з київським "Динамо"

У суботу, 11 травня, донецький "Шахтар" виграв чемпіонат української Прем’єр-ліги сезону 2023/24, ставши 15-кратним чемпіоном України. Команді залишається один титул до того, щоб зрівнятися із київським "Динамо" за кількістю золотих медалей.

Нинішнє золото "Шахтар" завоював у прямому суперництві з киянами. Перемігши найпринциповішого суперника у очному протистоянні та достроково ставши чемпіоном.

Перемога над головним суперником

Гірники та динамівці пройшли нинішній сезон майже врівень. Але це "майже" виявилося вирішальним та дуже важливим фактором. Восени кияни програли донеччанам у очному протистоянні на клубній арені ім. Валерія Лобановського у Києві, а гра стала останньою для тренера "Динамо" та екс-тренера "Шахтаря" Мірчі Луческу. Румунський фахівець завершив свою роботу в Україні і, наразі, не відновив тренерську кар’єру. Нехай і погрожує це зробити найближчим часом. Також у киян "зайва" нічия. І неважливо коли команда оступилася, чи при колишньому тренері, чи вже за нового – Олександра Шовковського.

Хоча звинувачувати Шовковського хоч за щось язик не повертається. Фахівець очолив команду посеред сезону, і, нехай він і був помічником Луческу, зумів вирівняти ситуацію в колективі та здобути 15 перемог (у 17 матчах), за 2 нічиїх і не зазнати жодної (!) поразки в офіційних матчах з 12 листопада. До сьогоднышнього дня. Останньої поразка кияни зазнали саме від "Шахтаря", 3 листопада, на своєму стадіоні "Динамо".

А до цього, при Луческу, був виліт з єврокубків на стадії кваліфікації, поразка від земляків із "Оболоні" у Кубку України та чотири поразки у чемпіонаті, включаючи гру з "Шахтарем". Так, у гірників теж були різні епізоди, команда потрапляла у чорні смуги, а розрив між двома командами перед очною грою становив лише "+4" на користь "Шахтаря".

Проте, у вирішальному матчі підопічні Маріно Пушича продемонстрували те, що називається чемпіонський характер. Команда зібрано та дуже акуратно провела матч в обороні, а в атаці гірникам вистачило однієї єдиної помилки Вівчаренка, якому м’яч влучив у руку. Гравець "Динамо" був у штрафному майданчику і арбітр після перегляду VAR призначив пенальті, який чітко реалізував Судаков.

Надалі на полі кипіло багато пристрастей (як зазвичай, в іграх "Динамо" та "Шахтаря"), команди продовжували обмінюватися моментами, "Динамо" мало шанси зрівняти рахунок, але... Матч так і закінчився з рахунком 1:0 на користь номінальних господарів "Львів-Арени", які оформили свій ювілейний 15-й титул.

Огляд матчу "Шахтар" — "Динамо"

Успішні – на всіх фронтах

Зрозуміло, успіх "Шахтаря" не випадковий. Команда системно, протягом усього сезону, доводила своє звання найсильнішої в Україні. Після виграшу чемпіонату України -2022/23 менеджмент "гірників" зважився на зміну тренера, що, за чутками, дуже не сподобалося навіть гравцям команди. І якщо у змінника Ігрора Йовічевіча нідерландського фахівця Патріка ван Леувена спочатку мало що виходило, то керівництво команди змогло оперативно відреагувати на кризу і знайшло спосіб переманити з "Фейєноорда" Маріно Пушича До речі, те саме керівництво "Динамо" після невдач Луческу на початку сезону продовжувало йому довіряти і, в результаті, команда програла дуже важливий матч "Шахтарю" у листопаді.

Пушич, у свою чергу, віддячив керівництву донеччан, які довірили йому команду-чемпіона України з найперших матчів. Спочатку зосередився на єврокубках, результатом чого стала перемога над "Барселоною" та "Антверпеном" у Лізі чемпіонів, а потім гідні дві гри з "Марселем" у плей-офф Ліги Європи. Нехай, за підсумками тих двох матчів, донеччани і програли. Ну а потім команда видала вражаючу серію у чемпіонаті та Кубку України. З грудня 2023-го року "Шахтар" виграв на внутрішній арені 15(!) матчів поспіль – 14 у чемпіонаті України та один – у півфіналі Кубка країни.

Зрештою, у середу, 15 травня, "Шахтар" отримає можливість зробити золотий дубль, виграти Кубок України, де суперником донеччан у фіналі буде полтавська "Ворскла". І гірники мають всі шанси зробити цей самий дубль.

Плюси "гірників" у складі

Коли 24 лютого розпочалося повномасштабне вторгнення, життя в Україні, здавалося, повністю завмерло. Те саме можна сказати і про футбол. Численні легіонери українських клубів думали про одне – як залишити країну. Не були винятком і гравці "Шахтаря" та "Динамо". Ось тільки з часом "Шахтар" зміг адаптуватися до цієї ситуації і "залатати" дірки, чого кияни зробити не змогли.

Поряд із "мастодонтами" Ярославом Ракицьким, Миколою Матвієнком та Тарасом Степаненком, з’явилися Педріньйо, Міроші, Марлон Гомес, Кевін, Невертон…. Зрозуміло, залишився Лассіна Траоре. Плюс, у критичній ситуації сказала своє слово академія – вихованці "Шахтаря" та молоді українські футболісти, які прийшли з інших клубів. І якщо Михайло Мудрик та Анатолій Трубін вже давно підкорюють футбольні газони Європи, то Данило Сікан, Єгор Назарина, Олександр Зубков, Артем Бондаренко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Юхим Конопля, Дмитро Різник та Ко, повністю заслужили свої золоті медалі у цьому сезоні.

Безумовно, у "Динамо" також багато гарних виконавців, а за таким важливим показником, як представництво у національній збірній, кияни нерідко випереджають суперника. Але… У плані якості гри гірники перевершують киян насамперед за рахунок різноманітності легіонерів. Беніто та Діалло не можуть удвох надавати вирішальний вплив на гру столичної команди. А розширювати представництво легіонерів керівництво столичного клубу чи то не може, чи то не вважає за потрібне.

"Особлива подяка моїм гравцям"

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич після гри з "Динамо" зазначив: "Коли ти виграв чемпіонство, то ти відчуваєш лише гордість. Я вигравав чемпіонство у Нідерландах, я радий тепер взяти титул в Україні. Я дуже емоційна людина і хочу сказати кілька слів. Хочу подякувати моїй сім’ї, яка підтримала цей вибір.

І особлива подяка моїм гравцям, які зробили все. І окремі вітання нашим уболівальникам”.

Говорячи про сезон загалом, Пушич зазначив: "Я вважаю, що ми заслужили титул, особливо у другій частині сезону. На нас був великий тиск, і ми тяжко працювали. Сьогодні ми виграли, і я вдячний, що ми не пропустили. Гравці діяли дисципліновано.

Фантастичний результат. Але сезон ще не закінчено, нам хочеться виграти Кубок України. Святкуватимемо один день, а потім – Кубок", — додав Пушич.