"Ворскла" - "Шахтер": где и когда смотреть финал Кубка Украины

Обладатель титула определится в Ровно

В среду, 15 мая, полтавская "Ворскла" и донецкий "Шахтер" сыграют решающий поединок в Кубке Украины по футболу сезона 2023/24. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ворскла" — "Шахтер".

В прямом эфире в Украине игру "Ворскла" — "Шахтер" эксклюзивно покажет телеканала ICTV2, принадлежащий медиахолдингу Starlight Media. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) на своем официальном сайте. Как найти и подключить телеканал ICTV2 можно почитать на официальном сайте медиа.

Матч "Ворскла" — "Шахтер" состоится в Ровно на стадионе "Авангард", начало встречи — в 19:00 по киевскому времени. Эта арена, которая вмещает чуть более 12 000 зрителей, впервые будет принимать решающий матч за Кубок Украины (31-й в истории).

В случае объявления воздушной тревоги игра немедленно останавливается, а все представители обеих команд, болельщики и работники стадиона должны пройти до ближайшего укрытия.

Напомним, в полуфинале Кубка Украины "Шахтер" победил "Черноморец" (4:1), а "Ворскла" — "Полесье" (1:0).