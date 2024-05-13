"Знает, как прижать": экс-чемпион назвал ключевое преимущество Фьюри над Усиком

Серхио Мора считает, что Фьюри сможет использовать свои габариты

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. Бывший чемпион мира в первом среднем весе, а ныне боксерский аналитик Серхио Мора рассказал, за счет чего Фьюри победит Усика.

По словам Моры, в бою с украинцем британец будет больше использовать преимущество в габаритах, чем это делал Энтони Джошуа. В комментарии Boxing24/7 Мора отметил:

"Фьюри дерется как более крупный парень. Он больше борется в ринге, использует грязные тактики. Он знает, как прижать соперника своим весом и габаритами.

Думаю, это будет ключевым моментом в бою с таким бойцом, как Усик, которого невозможно поймать на мушку. Элементы борьбы в ринге – это то, что Фьюри делает хорошо. Он дерется как большой парень. Это то, что Джошуа не смог сделать против Усика. Он не смог сцепиться и сражаться как более крупный боец.

В первом бою Джошуа пытался перебить боксера-снайпера. Вы не сможете перебить Усика. У него слишком блестящая работа ног. Он левша. У него олимпийская родословная. Он потрясающий, убойный снайпер. Поэтому не стоит пытаться перебоксировать таких парней, нужно драться", — отметил американский аналитик.

"Я думаю, что в Фьюри есть немного от боксера и много от бойца. Единственное, что меня беспокоит, – это неактивность и тот факт, что этот бой был перенесен. Вы имеете дело с Фьюри ростом 206 см. К такому невозможно подготовиться", — добавил Мора.

Бой Усик — Фьюри дважды переносился. Сначала, после неудачного выступления Фьюри в поединке с Нгану (тогда сорвался бой, который должен был состояться в декабре 2023 года). Во второй раз поединок сорвался по причине рассечения у Фьюри и был перенесен с 17 февраля на три месяца вперед.

Ранее Фьюри сообщил, что на кону будет стоять 8 чемпионских титулов. Также ранее организаторы боя в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выпустили официальный гимн.