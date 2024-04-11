Усик - Фьюри: для боя выпустили официальный гимн (видео)

Анимационный клип на песню "Can’t lose this fight" обыгрывает подготовку к бою

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. Организаторы боя выпустили официальную песню поединка.

Анимационный клип на песню "Can’t lose this fight" обыгрывает подготовку к бою. Боксеры подписывают контракт, тренируются, после чего встречаются друг с другом в шоу "Ring of Fire". Изначально песня доступна к просмотру на странице Queensberry Promotions в X (бывший Twitter).

Впрочем, на данный момент песней уже поделился на своей официальной странице в Instagram Александр Усик. Сейчас оба спортсмена вошли в фазу активной подготовки к бою.

Песня, посвященная бою Усик - Фьюри

Президент WBC Маурисио Сулейман объявлял, что между боксерами заключено соглашение на повторный поединок. Второй бой также готовы санкционировать и в WBO. Сообщалось, что судьба возможного реванша зависит от проведения первого боя. Фьюри заявил, что в контракте есть пункт об обязательном реванше, и повторный бой с Усиком может состояться в октябре.

Кроме того, WBC предлагает провести реформу судей на отчетный бой, увеличив их количество до 5-6 человек. Штрафные санкции для боксеров в случае отказа от поединка составляют 10 миллионов долларов.

Объединительный бой между Усиком и Фьюри сперва был назначен на 17 февраля, но из-за травмы Тайсона был перенесен на 18 мая. Событие примет Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Известен также предварительный кард боев, которые пройдут в рамках вечера бокса в Саудовской Аравии. Среди них — поединок украинца Даниэля Лапина против португальца Октавиу Пудивитра за титул WBA Continental в полутяжелом весе.