Усик и Фьюри сразятся за титул абсолюта: все о чемпионском бою

"Кот" и "Цыганский король" сразятся за звание абсолютного чемпиона мира

Украинский боксер, олимпийский чемпион, обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александр Усик проведет объединительный поединок против чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри. Победитель этой "дуэли" станет первым абсолютным чемпионом мира в королевском весе в эру четырех основных поясов. Поединок между украинцем и англичанином несколько раз срывался. В последний раз из-за травмы, которую Цыганский король получил в спарринге.

Когда бой Усик — Фьюри: дата и время

Супербой между британцем и украинцем состоится в субботу, 18 мая. Ожидается, что бои основного карда начнутся не ранее 19:00 по киевскому времени.

Александр Усик намного меньше, чем Тайсон Фьюри

Время начала боя Усик – Фьюри

Главный поединок шоу Усик — Фьюри начнется ориентировочно после полуночи. Организаторы даже могут сделать небольшую музыкальную паузу между поединками андеркарда и заключительным поединком, как это было на шоу Фьюри — Нганну.

Где состоится бой Александра Усика против Тайсона Фьюри

Мекка бокса в последнее время переместилась из США (Лас-Вегас, Нью-Йорк) в Саудовскую Аравию. Именно в столице этой ближневосточной страны Эр-Рияде пройдет долгожданный бой за титул абсолютного чемпиона мира Усик — Фьюри. Поединок состоится на Kingdom Arena, которая до этого принимала не один супербой.

Статистика боев Усик — Фьюри

Александр Усик менее опытен на профи-ринге, чем Тайсон Фьюри

Усик (21-0, 14 КО) и Фьюри (34-0-1, 24 КО) подходят к главному поединку в своей жизни в качестве непобедимых боксеров, правда, у "Цыганского короля" есть единичка в графе ничьих (первый бой против Деонтея Уайлдера). Украинец провел намного меньше боев в профи, в отличие от британца. Однако Александр до перехода в супертяжи зачистил 1-й тяжелый вес, проведя в общей сложности 10 титульных боев. У Тайсона всего шесть чемпионских поединков. Оба боксера не являются мастерами нокаутов: Усик 14 раз побеждал досрочно в 21 "дуэли", Фьюри 24 раза нокаутировал соперников в 35 поединках.

Ставки букмекеров на бой Александр Усик — Тайсон Фьюри

Шансы Александра Усика и Тайсона Фьюри на победу практически равны

Усик и Фьюри подписали контракт на бой в сентябре 2023 года. С того времени аналитики пересмотрели коэффициенты на бой. Если изначально специалисты отдавали больше шансов Тайсону, то после его поединка с Нганну и рассечения в спарринге они отдают предпочтение украинцу, хотя коэффициенты практически равны. Добавим, что самым вероятным исходом встречи букмекеры называют победу Александра решением судей (коэффициент 2,90), подобный успех Тайсона оценивается коэффициентом (3,20). А вот касательно досрочной победы, то тут ситуация обратная — больше шансов на триумф именно у британца (4,75), в нокаут от Усика специалисты верят менее охотно (коэффициент 5,50).

Где смотреть бокс Усик – Фьюри

Главный бой года в Украине покажет медиасервис DAZN (требуется платная подписка), который традиционно показывает вечера бокса в Саудовской Аравии. Добавим, что месячная подписка на DAZN стоит 370 грн. Добавим, что ситуация с трансляторами может измениться ближе к бою.

Напомним, Усик или Фьюри в случае травмы одного из боксеров все равно проведет бой 18 мая. Потенциальным сменщиком является хорват Филип Хргович. "Зверь" имеет статус обязательного претендента на пояс IBF. Добавим, что Александр и Тайсон могут провести реванш, хотя по замыслам организаторов, победитель боя Усик — Фьюри должен сразиться с Энтони Джошуа. К слову, украинец дважды побеждал AJ.