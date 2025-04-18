Город в Украине оказался на грани полного отключения воды
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Прифронтовый город может оказаться в затруднительной ситуации из-за долгов
В городе Шахтерском (бывший Первомайск) на Днепропетровщине ситуация приближается к критической. В городе и без того регулярные перебои с водой, а накануне Шахтерское городское жилищно-коммунальное предприятие предупредило, что воду могут вообще отключить на неопределенный срок.
Причина банальна — горожане не платят за централизованное водоснабжение, несмотря на то, что тарифы остались на уровне 24 февраля 2022 года. В настоящее время действуют следующие тарифы:
- централизованное водоснабжение 41,24 грн,
- водоотвод — 16,86,
- общая стоимость — 58,1 грн.
И даже по таким тарифам на апрель 2025 года горожане задолжали МЖКП 50% оплаты. Предприятие не может рассчитаться с поставщиками воды и электроэнергии и призывает немедленно погасить долг. В противном случае более 20 тысяч жителей останутся без воды.
Шахтерское находится в примерно 60 км от линии фронта Город и инфраструктура уже не раз страдала из-за атак российских войск.
"Телеграф" напоминает, что установление тарифа на водоснабжение — полномочия городских властей и исполкомов общин там, где население не взросло до 100 тысяч человек. Поэтому в Ровно тариф и не повысили, несмотря на риск подачи воды по часам — в этом случае решение принимают централизованно на территории Украины.