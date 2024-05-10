Усик на бой с Фьюри взял ослика и книгу (фото)

Боксер взял с собой на бой все самое необходимое

Олимпийский чемпион, обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) завершил подготовку к поединку с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и отправился в Эр-Рияд. Именно в столице Саудовской Аравии 18 мая состоится супербой Усик — Фьюри.

Об этом украинец сообщил на своей странице в Instagram. Александр с командой вылетели на поединок на частном самолете.

"Мы приближаемся, 18.05", — написал Усик, прикрепив фото со своей командой.

Чемпион и вся его команда нарядились в костюмы, выполненные в традиционных украинских цветах. Кроме того, Усик захватил с собой книгу "Эссенциализм. Искусство определять приоритеты" Грега МакКеона. Также Александр не забыл о талисмане от дочери Елизаветы — плюшевой игрушке ослика Иа-Иа (персонаж книг Алана Милна "Винни-Пух").

Александр Усик с талисманом от дочери

"Моя дочь подарила мне игрушку, чтобы она стала моим талисманом. Мы купили ее, когда были все вместе в парижском Диснейленде. После того как мы вместе уехали из Украины, в Европе наши дороги разошлись. Тогда моя дочь и дала мне эту игрушку, сказав: "Она должна быть рядом с тобой". Теперь она спит со мной, всегда рядом", — ранее говорил Усик.

Напомним, Усик и Фьюри уже договорились о реванше. Второй бой между боксерами запланирован на октябрь 2024 года. К слову, Энтони Джошуа считает, что "Цыганский король" проиграет украинскому "Коту".