Не только Сумщина. Еще одна область получила нового руководителя

В Украине сменилось руководство двух прифронтовых областей

Президент Украины Владимир Зеленский 17 апреля подписал указы об изменении руководства в двух областных военных администрациях.

Согласно документам, опубликованным на официальном сайте главы государства, новые руководители появились в Сумской и Луганской областях.

Предыдущие руководители – Владимир Артюх и Артем Лысогор – были уволены по собственному желанию после того, как подали соответствующие заявления. На должность председателя Сумской ОВА назначен Олег Григоров, а Луганский ОВ возглавил Алексей Харченко.

Правительство согласовало увольнение обоих чиновников еще 15 апреля. Смена руководства Сумской ОВА произошла после того, как 13 апреля российские войска совершили атаку на центр Сум. После этого Конотопский городской голова Артем Семенихин заявил, что именно Владимир Артюх инициировал мероприятие для 117 бригады территориальной обороны в сумском конгресс-центре. Однако Артюх опроверг эти обвинения, заявив: "Моей инициативы там не было. Я был приглашен".

Олег Григоров

Теперь руководить Сумской областью будет Олег Григоров, бывший милиционер (прошел путь от следователя до начальника управления).

Алексей Харченко

А новым главой Луганской ОВ стал Алексей Харченко. Он также имеет опыт государственной службы, три высших образования и степень доктора философии. Работал в Государственной пограничной службе Украины, а с 2021 по 2023 годы в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины, а с сентября 2024 занимал должность начальника Северодонецкой городской военной администрации.

Алексей Харченко

Ранее "Телеграф" писал, куда Зеленский назначил эксгенпрокурора Костина. СМИ уже писали о возможном назначении Костина именно послом.