Усик - Фьюри: где и когда смотреть главный бой года

За просмотр поединка в Украине придется заплатить

В субботу, 18 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой Усик — Фьюри. Небитые чемпионы мира Александр Усик (21-0, 14 КО) и Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) выйдут на ринг в битве за титул абсолютного чемпиона мира.

В прямом эфире в Украине супербой между украинцем и британцем эксклюзивно покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает пресс-служба компании на своем официальном сайте.

Вечер бокса на Megogo стартует в 20:00 по киевскому времени. Главный поединок шоу начнется после полуночи. Трансляция боя Усик — Фьюри от 15.05.2024 доступна на сервисе по подпискам: "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная + благотворительность".

Эпичное промо видео боя Усик - Фьюри

На кону чемпионского боя будут стоять все четыре основные пояса: WBA, WBO, IBF и WBC, а также несколько второстепенных. К слову, "Цыганский король" насчитал аж 8 поясов, которые заберет победитель. Добавим, что украинец и британец уже договорились о реванше, правда, во второй раз боксеры проведут "дуэль" уже за три основных титула, ведь IBF сделает свой пояс вакантным.

Напомним, Александр Усик вместе с командой уже прибыл в Эр-Рияд. С собой "Кот" взял книгу и талисман-оберег.