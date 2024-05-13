"Знає, як притиснути": екс-чемпіон назвав ключову перевагу Ф’юрі над Усиком

Серхіо Мора вважає, що Ф’юрі зможе використати свої габарити.

Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня. Колишній чемпіон світу у першій середній вазі, а нині боксерський аналітик Серхіо Мора розповів, за рахунок чого Ф’юрі переможе Усіка.

За словами Мори, у бою з українцем британець більше використовуватиме перевагу в габаритах, ніж це робив Ентоні Джошуа. У коментарі Boxing24/7 Мора відзначив:

"Ф’юрі б’ється як більший хлопець. Він більше бореться в рингу, використовує брудні тактики. Він знає, як притиснути суперника своєю вагою та габаритами.

Думаю, це буде ключовим моментом у бою з таким бійцем, як Усик, якого неможливо зловити на мушку. Елементи боротьби у рингу – це те, що Ф’юрі робить добре. Він б’ється як великий хлопець. Це те, що Джошуа не зміг зробити проти Усика. Він не зміг зчепитися і битися як більший боєць.

У першому бою Джошуа намагався перебити боксера-снайпера. Ви не зможете перебити Усика. У нього надто блискуча робота ніг. Він лівша. У нього олімпійський родовід. Він чудовий, забійний снайпер. Тому не варто намагатися перебоксувати таких хлопців, треба битися", — зазначив американський аналітик.

"Я думаю, що у Ф’юрі є трохи від боксера і багато від бійця. Єдине, що мене турбує, — це неактивність і той факт, що цей бій був перенесений. Ви маєте справу з Ф’юрі зростом 206 см. До такого неможливо підготуватися", — додав Мора.

Бій Усик — Ф’юрі двічі переносився. Спочатку, після невдалого виступу Ф’юрі у поєдинку з Нгану (тоді зірвався бій, який мав відбутися у грудні 2023 року). Вдруге поєдинок зірвався через розтин у Ф’юрі і був перенесений з 17 лютого на три місяці вперед.

Раніше Ф’юрі повідомив, що на кону стоятиме 8 чемпіонських титулів. Також раніше організатори бою в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) випустили офіційний гімн.