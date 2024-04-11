Усик - Фьюри: на кону боя будет 8 чемпионских титулов

Британский боксер перечислил все пояса, которые будут разыграны в бою

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. В этом бою будут разыграны 8 титулов одновременно, что является рекордом.

Все титулы, которые будут разыграны в поединке за титул чемпиона мира перечислил Фьюри. Об этом сообщает издание badlefthook.com.

"У нас есть титулы IBO, IBF, WBO, WBA, WBC, The Ring и линейного чемпиона. Так что для всех з*сранцев, которые думали, что будет четыре пояса, исправление: их будет семь. Извините, еще будет титул Riyadh Season. Восемь титулов. Восемь поясов будут разыграны в одном поединке. Это будет рекорд", — рассказал Фьюри изданию.

Также известно, что президент WBC Маурисио Сулейман объявлял, что между боксерами заключено соглашение на повторный поединок. Второй бой также готовы санкционировать и в WBO. Сообщалось, что судьба возможного реванша зависит от проведения первого боя. Фьюри заявил, что в контракте есть пункт об обязательном реванше, и повторный бой с Усиком может состояться в октябре.

Бой за титул абсолютного чемпиона мира между Усиком и Фьюри сперва был назначен на 17 февраля, но из-за травмы Тайсона был перенесен на 18 мая. Поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).