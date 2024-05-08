Чемпион мира назвал условие для Усика, чтобы стать лучшим вне зависимости от весовой категории

Пол Малиньяджи поделился мнением о том, кто из боксеров больше заслуживает быть лидером рейтинга pound-for-pound

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. Накауне поединка чемпион мира в двух дивизионах Пол Малиньяджи поделился мнением о том, кто из боксеров больше заслуживает быть лидером рейтинга pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории).

Также спортсмен отметил, что нужно сделать Александру Усику, чтобы возглавить этот рейтинг. Свой комментарий американский боксер дал ProBox TV.

"Иноуэ идет прямо по пятам за Теренсом Кроуфордом в списке лучших боксеров в P4P. Теренс Кроуфорд становится старше (36 лет), и мы еще посмотрим, как он выступит против Мадримова, но я не вижу, чтобы Иноуэ прямо сейчас сместил Кроуфорда с этого места. Но Иноуэ находится в таком положении, что скоро он может занять это первое место.

Если Усик победит Фьюри, то он станет №1 в P4P, вы не сможете это отрицать", – сказал Малиньяджи.

Бой Усик — Фьюри дважды переносился. Сначала, после неудачного выступления Фьюри в поединке с Нгану (тогда сорвался бой, который должен был состояться в декабре 2023 года). Во второй раз поединок сорвался по причине рассечения у Фьюри и был перенесен с 17 февраля на три месяца вперед.

Ранее Фьюри сообщил, что на кону будет стоять 8 чемпионских титулов. Также ранее организаторы боя в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выпустили официальный гимн.