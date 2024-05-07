Усик - Фьюри: названа дата реванша

Ответный бой должен состояться осенью

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. Реванш планируется провести в октябре этого года. При этом, победитель боя-реванша уже не будет носить титул абсолютного чемпиона мира.

Международная боксерская федерация (IBF) решила, что Усик просрочил обязательную защиту чемпионского пояса, сообщает ESPN. Так что этот титул Усик или Фьюри потеряют уже в первый день лета.

С августа 2023 года обязательным претендентом на поединок против украинца стал Филипп Хргович. Хорват 1 июня встретится с британцем Даниэлем Дюбуа. Именно победитель этого боя будет признан чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF. Это означает, что только три из четырех признанных боксерских титулов будут на кону в поединке-реванше Фьюри-Усик в октябре — WBA, WBC и WBO.

Бой Усик — Фьюри дважды переносился. Сначала, после неудачного выступления Фьюри в поединке с Нгану (тогда сорвался бой, который должен был состояться в декабре 2023 года). Во второй раз поединок сорвался по причине рассечения у Фьюри и был перенесен с 17 февраля на три месяца вперед.

Ранее Фьюри сообщил, что на кону будет стоять 8 чемпионских титулов. Также ранее организаторы боя в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выпустили официальный гимн.