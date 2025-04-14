Чтобы не случилась беда: что нельзя делать в Страстную пятницу 18 апреля

В этот день важно держать пост и не веселиться

Страстная пятница является самым скорбным днем в течение Великого поста, который имеет самые строгие запреты. Верующие вспоминают о страшных мучениях Иисуса Христа на кресте и оплакивают его гибель.

В Священном Писании говорится, что Иисуса Христа обвинили в богохульстве и приказали казнить. Так на следующий день Сына Божия распяли на кресте и подвергали мучениям. В Страстную пятницу верующие вспоминают страдания Христа, сопереживают ему и много молятся.

Когда Страстная пятница 2025

В 2025 году Страстная пятница выпадает на 18 апреля как для христиан восточного, так и западного обрядов. Это предпоследний день Великого поста, предшествующий Воскресению Христову.

Традиции Страстной пятницы

В этот день верующие идут в храм, где на коленях двигаются к Плащанице. Там они много молятся, раскаиваются в грехах и вспоминают мучения Христа. Также в церквях проводят специальные службы.

День нужно провести с родными и близкими в тишине. Важно не поддаваться земным соблазнам и держать фокус внимания на пожертвовании Иисуса Христа для сохранения человечества. Христиане вспоминают, как его вели на Голгофу, унижали и пытали. Несмотря на это, Иисус прошел этот путь, чтобы очистить людей от грехов.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Запрещается печь паски и красить яйца. Это нужно делать в четверг или субботу в течение Великого поста.

Нельзя работать на земле и выполнять тяжелую физическую работу.

В Страстную пятницу верующие отказываются от еды или питаются скромно.

Нельзя ссориться, злиться, кричать и сплетничать.

Запрещено развлекаться, злоупотреблять телефоном, слушать музыку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что запрещено делать в Чистый четверг. Есть вещи, от которых следует отказаться.