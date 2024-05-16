Забрали в ТЦК с вокзала: вице-чемпион Украины по спидвею отправлен на полигон

Жена спортсмена утверждает, что повестки "никто не отказывается"

На Закарпатье мобилизовали вице-чемпиона Украины по спидвею Виталия Лысака. Ровенского спортсмена забрали работники ТЦК, когда тот прибыл на вокзал Мукачево.

Подробности инцидента рассказала жена гонщика Александра Торкунова в интервью телеканалу ITV. Она обратилась в полицию и написала заявление о похищении мужа после того, как с ним оборвалась связь, а сама она не смогла дозвониться до ТЦК.

Жена гонщика уверяет, что от повестки "никто не отказывается". Однако Виталия все равно забрали в ТЦК, где он пробыл почти сутки, а затем был отправлен на полигон на обучение.

"Представитель ТЦК сказал на грудную камеру следователю, что ему дадут повестку и он будет дальше комиссию проходить по месту жительства, то есть его отпустят домой. Но этого не произошло и позже в 3 часа ночи он мне перезвонил, это прошло 18 часов, его не было на связи он перезвонил и сказал, что уже в автобусе и его везут на учебу", — рассказала Торкунова.

Президент мотоклуба Игорь Марченко, в который входит Лысак, также не в восторге от случившегося. По его словам, спортсмен является ценной частью команды.

"Скоро должны быть всеукраинские соревнования по спидвею, но большинство спортсменов, узнав о ситуации с Виталием, сомневаются, ехать или нет", — пояснил Марченко.

Ранее, сообщалось что игрока футбольного клуба "Хуст" забрали в ТЦК прямо с вокзала.