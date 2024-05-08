"УАФ не уполномочена влиять на мобилизационные процессы": в ассоциации отреагировали на скандал с игроком "Хуста"

В ассоциации высказали свою позицию по резонансной ситуации

В Закарпатской области футбольная команда "Хуст" заявила о том, что один из основных игроков Николай Сираш был задержан на вокзале и доставлен в Хустовский ТЦК. Футбольный клуб бьет тревогу из-за возможности срыва чемпионата Украины

В Украинской ассоциации футбола прокомментировали ситуацию. Комментарий УАФ публикует "Трибуна".

"Украинская ассоциация футбола не уполномочена влиять на мобилизационные процессы, осуществляемые в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Ключевой задачей УАФ вместе с УПЛ и ПФЛ в секторе профессионального футбола является обеспечение проведения соревнований в условиях военного положения с учетом установленных требований Министерства молодежи и спорта Украины и Кабинета Министров Украины", – отмечено в заявлении УАФ.

Ранее, в ФК "Хуст" обратились за помощью в УАФ: "Просим реакции и поддержки руководителя УАФ Андрея Шевченко, Председателя ПФЛ Александра Каденко, Председателя областной военной администрации Виктора Микиты, Председателя ЗАФ Ивана Дурана и всех неравнодушных относительно данной ситуации. Внешний враг стремится уничтожить нас, наш язык, культуру, спорт. Помогите спасти украинский футбол", — говорилось в заявлении закарпатского клуба, который попросил об огласке сложившейся ситуации.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети начала распространяться информация о том, что во вторник, 30 апреля, работники ТЦК по дороге на работу задержали медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова. Как следствие, работа центра практически остановилась.