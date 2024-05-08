Футболиста забрали в ТЦК прямо с вокзала: в ВСУ отреагировали

Сотни выдающихся спортсменов борются с агрессором

Оперативное командование "Запад" Вооруженных сил Украины отреагировали на сообщение футбольного клуба "Хуст" о том, что сегодня, 8 мая, прямо с вокзала работники ТЦК забрали одного из игроков, который должен был отправиться на чемпионат. Заявили, что болеют за украинский футбол, но защиту государства ставят на первое место.

Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале. Указали, что в случае отсутствия "брони" у футболиста, он подлежит призыву на службу.

"Комментируя эмоциональное сообщение от футбольной команды "Хуст", отметим, что процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован. Если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, оно может подлежать призыву за мобилизацией", — говорится в сообщении.

В сообщении также отметили, что сотни выдающихся спортсменов героически борются с агрессором в рядах Сил Обороны. Попытки футбольного клуба "отмазать" своего игрока назвали странными.

Сообщение по каналу ОК "Запад"

"В то время, когда сотни выдающихся спортсменов в рядах Сил Обороны героически борются с агрессором, иногда ценой собственной жизни, мягко говоря, странными есть попытки футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны ", — написали в ОК "Запад".

В заключение отметили, что "только вместе мы победим в этой войне!"

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что пьяные военные задержали и избили волонтера из Харькова. В ТЦК происходящее прокомментировали по-своему.