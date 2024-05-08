Чемпионат на грани срыва? Футболиста забрали в ТЦК якобы прямо с вокзала

На момент якобы задержания футболисту исполнилось 25 лет

В Закарпатской области футбольная команда "Хуст" бьет тревогу из-за возможности срыва чемпионата Украины. И все, по словам команды, из-за действий Территориального центра комплектования, который уже попадал в заголовки СМИ из-за попытки самоубийства уклониста.

Так, один из основных игроков Николай Сираш якобы был задержан на вокзале и доставлен в Хустовский ТЦК. Об этом сообщает ФК "Хуст" в Facebook.

"Николая Сираша — одного из основных игроков ФК "Хуст", сегодня, 7 мая, прямо с городского вокзала забрали работники ТЦК и доставили в военкомат. На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон еще не вступил в действие, в знаменитом Хустском ТЦК свои правила незаконного содержания людей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что связь с футболистом отсутствует, а дальнейшая судьба — неизвестна.

Николай Сираш

Футбольная команда отмечает, что впервые за 5 лет смог Первенство Закарпатья, успешно дебютировать в профессиональном футболе, получив право представлять Закарпатье в Первой лиге Украины, одним из главных направлений клуба является развитие детского футбола.

"Но сегодня нам приходится бороться не только на поле с соперниками, но и с местным ТЦК. Чемпионат Украины на грани срыва", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что команды отказываются ехать в г. Хуст из-за действий Хустского ТЦК.

"Несколько клубов в Украине признали критически важными объектами, а их игроки соответственно — получили бронирование от мобилизации. Возможно ли проведение всеукраинских соревнований, в которых будет принимать участие 3 клуба? Что делать другим клубам? О какой конкуренции и развитии футбола может идти речь? Смогут ли работать украинские профессиональные клубы в таких условиях?" – пишет ФК.

В Хустском ТЦК "Телеграфу" сообщили, что не владеют информацией и не могут прокомментировать ситуацию, также посоветовали обратиться с официальным заявлением.

Ранее "Телеграф" писал, что сетью начала распространяться информация о том, что во вторник, 30 апреля, работники ТЦК по дороге на работу задержали медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова. Как следствие, работа центра практически остановилась.