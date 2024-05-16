Забрали до ТЦК з вокзалу: віце-чемпіона України зі спідвею відправлено на полігон

Дружина спортсмена стверджує, що від повістки "ніхто не відмовляється"

На Закарпатті мобілізували віце-чемпіона України зі спідвею Віталія Лисака. Рівненського спортсмена забрали працівники ТЦК, коли той прибув на вокзал Мукачева.

Подробиці інциденту розповіла дружина гонщика Олександра Торкунова в інтерв’ю телеканалу ITV. Вона звернулася до поліції та написала заяву про викрадення чоловіка після того, як з ним обірвався зв’язок, а сама вона не змогла додзвонитися до ТЦК.

Дружина гонщика запевняє, що від повістки "ніхто не відмовляється". Проте Віталія все одно забрали до ТЦК, де він пробув майже добу, а згодом був відправлений на полігон на навчання.

"Представник ТЦК сказав на грудну камеру слідчому, що йому дадуть повістку і він далі комісію проходитиме за місцем проживання, тобто його відпустять додому. Але цього не сталося і пізніше о 3 годині ночі він мені передзвонив, це пройшло 18 годин, як його не було на зв’язку, і сказав, що вже в автобусі та його везуть на навчання", — розповіла Торкунова.

Президент мотоклубу Ігор Марченко, до якого входить Лисак, також не в захваті від того, що сталося. За його словами, спортсмен є найціннішою частиною команди.

"Скоро мають бути всеукраїнські змагання зі спідвею, але більшість спортсменів, дізнавшись про ситуацію з Віталієм, сумніваються, їхати чи ні", — пояснив Марченко.

Раніше повідомлялося, що гравця футбольного клубу "Хуст" забрали до ТЦК прямо з вокзалу.