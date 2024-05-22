Искреннее уважение и благодарность: Шевченко отреагировал на отказ от матчей сборной Литвы против Беларуси

УЕФА уже подтвердил этот факт и наложил на команду санкции

Женская сборная Литвы официально отменила матчи против пособников террористов — сборной Беларуси. Игры должны были состояться в рамках отборочного турнира Евро-2025 31 мая и 4 июня.

УЕФА уже подтвердил этот факт и наложил на команду санкции: в обеих встречах балтийская сборная получила технические поражения со счетом 0:3, а ее федерация должна заплатить штраф в размере 5 000 евро. В связи с этим УАФ направила официальное письмо руководителям Литовской федерации футбола за подписями президента Андрея Шевченко и генерального секретаря Игоря Грищенко, сообщается на официальном сайте ассоциации.

В письме, отмечается: "От имени коллектива Украинской ассоциации футбола позвольте нам воспользоваться еще одной возможностью и выразить наше искреннее уважение и благодарность за вашу постоянную, надежную и сильную поддержку Украины. Кроме того, мы очень ценим публичную позицию и комментарии руководства ЛФФ, которая напоминает миру, что жестокая война в Украине еще не закончилась и футбольная семья не должна это забывать и молча терпеть".

В свою очередь, президент LFF Эдгарас Станкявичюс отметил: "Наконец-то этот вопрос был официально решен, и теперь мы можем смотреть вперед. Мы получили такие санкции, которые могли представить, и самое главное, что нашей сборной не закрыт путь к финишу в отборе чемпионата Европы. Если мы выиграем два последних матча, то будем иметь возможность бороться за второе место в группе и проход в следующий этап соревнований. Здесь санкции и денежные штрафы – не главное, важно было еще раз напомнить позицию LFF по поводу войны и агрессоров".

На данный момент, в турнирной таблице Группы С1 у сборной Беларуси 12 очков, Литвы — 4,Грузии — 1, Кипра — 0. Групповой этап отборочного турнира завершится 16 июля.

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