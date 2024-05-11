Мудрик забил гол в Англии: украинца едва не травмировали (видео)

Футболист сборной Украины открыл счет в игре

В субботу, 11 мая, "Челси" Михаила Мудрика провело гостевой поединок 37-го тура чемпионата Англии сезона 2023/24 против "Ноттингем Форест". К слову, летом украинец может покинуть лондонский клуб.

Встреча проходит в Уэст-Бриджфорде на стадионе "Сити Граунд". После первого тайма счет ничейный — 1:1. Об этом сообщает "Телеграф".

На 8-й минуте поединка Коул Палмер идеальной передачей "разрезал" оборону хозяев, Мудрик подхватил мяч, обойдя защитника, и хлестким ударом поразил нижний угол ворот. Стоит отметить, что защитник хозяев едва не травмировал Михаила, делая подкат. Еще через 8 минут "Ноттингем" сравнял счет.

Полный видеообзор матча "Ноттингем Форест" — "Челси" будет долступен здесь позднее.

Это взятие ворот стало седьмым для Михаила в 40 матчах за "Челси" во всех турнирах. Кроме того, на счету Михаила 2 голевые передачи. Контракт 23-летнего Мудрика с Пенсионерами действует до 30 июня 2031 года, а его трансферная стоимость оценивается в 35,00 млн €.

Напомним, "Челси" в текущем сезоне неудачно выступает в АПЛ, однако команда неплохо проявила себя в Кубках. В Кубке Англии Синие дошли до полуфинала, а в Кубке лиги — до финала.