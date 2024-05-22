Щира повага та подяка: Шевченко відреагував на відмову від матчів збірної Литви проти Білорусі

УЄФА вже підтвердив цей факт та наклав на команду санкції

Жіноча збірна Литви офіційно скасувала матчі проти посібників терористів — збірної Білорусі. Ігри мали відбутися в рамках відбіркового турніру Євро-2025 31 травня та 4 червня.

УЄФА вже підтвердив цей факт і наклав на команду санкції: в обох зустрічах балтійська збірна зазнала технічних поразок з рахунком 0:3, а її федерація має заплатити штраф у розмірі 5 000 євро. У зв’язку з цим УАФ надіслала офіційного листа керівникам Литовської федерації футболу за підписами президента Андрія Шевченка та генерального секретаря Ігоря Грищенка, повідомляється на офіційному сайті асоціації.

У листі зазначається: "Від імені колективу Української асоціації футболу дозвольте нам скористатися ще однією можливістю і висловити нашу щиру повагу та подяку за вашу постійну, надійну та сильну підтримку України. Крім того, ми дуже цінуємо публічну позицію та коментарі керівництва ЛФФ, яка нагадує світу, що жорстока війна в Україні ще не закінчилася і футбольна сім’я не повинна забувати і мовчки терпіти".

У свою чергу президент LFF Едгарас Станкявічюс зазначив:"Нарешті це питання було офіційно вирішене, і тепер ми можемо дивитися вперед. Ми отримали такі санкції, які могли уявити, і найголовніше, що нашій збірній не закрито шлях до фінішу у відборі чемпіонату Європи. Якщо ми виграємо два останні матчі, то матимемо можливість боротися за друге місце у групі та прохід у наступний етап змагань. Тут санкції та грошові штрафи – не головне, важливо було ще раз нагадати позицію LFF з приводу війни та агресорів”.

На даний момент, у турнірній таблиці Групи С1 у збірної Білорусі 12 очок, Литви – 4, Грузії – 1, Кіпру – 0. Груровий етап відбіркового турніру завершиться 16 липня.

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