Месси запретили бить штрафной: Лео столкнулся с новым правилом в футболе (видео)

Лучший футболист планеты не доволен одним правилом в МЛС

Необычный случай произошел в матче "Интера" Майами, за который успешно выступает аргентинец Лионель Месси, против "Монреаль Импакт" (3:2). Во время игры лучшему футболисту планеты запретили пробить штрафной удар.

Об этом сообщает espn. По информации источника, Лионель раскритиковал МЛС за странное нововведение.

На 40-й минуте матча при счете 0:2 защитник "Монреаля" сбил Месси вблизи своей штрафной площади. Лионелю понадобилась медицинская помощь, после чего аргентинца выгнали с поля на 2 минуты. Все из-за правила в МЛС, согласно которому, "если судья останавливает игру из-за возможной травмы игрока и тот не встает с газона более 15 секунд, а медицинский штаб появляется на поле, то судья может потребовать, чтобы футболист покинул поле на 2 минуты".

"С такими правилами дела будут плохи", — сказал Месси в прямом эфире, стоя во временном "заключении" у боковой линии.

Примечательно, что партнер Месси по команде Матиас Рохас забил гол со штрафного, пока Лионель наблюдал за этим у кромки поля.

Напомним, в матче против "Нью-Йорк РБ" Месси установил сразу несколько рекордов. К слову, недавно Лео помог своему вратарю отбить пенальти.