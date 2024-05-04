"Где футбол и где женщина": в РФ вспыхнул сексистский скандал (видео)

Экс-футболист выступает против женщин в мужском футболе

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заступился за тренера "Енисея" Андрея Тихонова, который получил дисквалификацию за критику девушки-арбитра Веры Опейкиной. К слову, в Украине женщина руководит судейским комитетом.

Соответствующий комментарий Мостового приводит "Чемпионат". По мнению Александра, женщины не должны работать на играх мужских команд. Кроме того, он считает Опейкину некомпетентной, ведь та не играла в футбол.

"Это безобразие. Пять матчей дисквалификации Тихонову – за что? За то, что он сказал правду? Многие говорили, что она действительно начудила. Опять же упираемся в то, что я много раз говорил. Зачем женщинам судить мужской футбол? У них есть свой женский футбол, пускай они там все судят. У нас мало мужчин, чтобы судить? Это же унижение мужчин!

Есть женский футбол и женские виды спорта, идите туда, ведь там другие скорости. Априори женщины уступают мужчинам в физическом плане, потому что женщины генетически сложены по-другому. Координация не та, моменты не те, так она еще и в футбол не играла. Хотя вы сами понимаете, где футбол и где женщина", – сказал Мостовой.

Опейкина судила матча Первой лиги РФ СКА "Хабаровск" - "Енисей" (3:0)

Ранее сообщалось, что футболист "Динамо" обвинил женщин в провале команды. А первая ракетка Украины Виталий Сачко заявил, что женщины в теннисе должны зарабатывать меньше мужчин.