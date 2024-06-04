Олимпийская сборная Украины на турнире во Франции: расписание, трансляции и результаты (видео)

Сине-желтые готовятся к Олимпийским играм

Во вторник, 4 июня, олимпийская сборная Украины по футболу стартует на международном турнире среди сборных U-23 Tournoi Maurice Revello в Марселе (Франция). Сине-желтые в этом году впервые сыграют на Олимпиаде.

Во Франции украинцы проведут 4 поединка в рамках групповой стадии, а также одну встречу плей-офф. Об этом сообщает "Телеграф". В Марселе сыграют 10 сборных, Украина попала в группу В. В прямом эфире в Украине матчи нашей команды будут показаны на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Участники турнира в Марселе

Группа А: Кот-д'Ивуар, Мексика, Южная Корея, Саудовская Аравия, Франция.

Группа В: Индонезия, Италия, Панама, Украина, Япония.

Расписание, трансляции и видеообзоры матчей олимпийской сборной Украины на турнире в Марселе (обновляется)

Вторник, 4 июня

Индонезия — Украина (19:00)

Четверг, 6 июня

Украина — Италия (16:00)

Суббота, 8 июня

Украина — Панама (18:30)

Понедельник, 10 июня

Украина — Япония (15:30)

Напомним, сборная Украины U-23 отобралась на Олимпийские игры-2024 благодаря удачному выступлению молодежной команды Руслана Ротаня на Евро U-21. В четвертьфинале молодежного Евро наша команда сенсационно выбила Францию (3:1). Сине-желтые на Играх сыграют в группе В вместе с Аргентиной, Марокко и Ираком.