Российские футболистки устроили пьяный дебош в поезде

Спортсменки выпивали в поезде

Сразу четырех футболисток ФК "Крылья Советов" высадили из поезда за пьяный дебош. На спортсменов не стали составлять протокол.

Об этом сообщает sovsport.ru. По информации источника, футболистки возвращались в Самару из Москвы после матча с "Чертаново".

Во время распития спиртных напитков спортсменки начали кричать и конфликтовать с другими пассажирами. Те пожаловались проводнице, а та передала жалобу начальнику поезда. В итоге на станции Рузаевка (Пензенский регион) полицейские высадили футболисток из поезда. Примечательно, что правоохранители не стали составлять протокол об административном правонарушении.

Утверждается, что речь идет об Алене Андреевой, Марии Дурновой, Софии Ивановой и Маргарите Медведь.

Напомним, известный российский боец ММА Александр Емельяненко задержал вылет рейса Екатеринбург — Москва, устроив пьяный дебош. Ранее скандального бойца не пустили в торговый центр из-за того, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. К слову, Александру пообещали квартиру, если он не будет употреблять алкоголь в течение года.