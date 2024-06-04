Олімпійська збірна України на турнірі у Франції: розклад, трансляції та результати (відео)

Синьо-жовті готуються до Олімпійських ігор

У вівторок, 4 червня, олімпійська збірна України з футболу стартує на міжнародному турнірі серед збірних U-23 Tournoi Maurice Revello у Марселі (Франція). Синьо-жовті цього року вперше зіграють на Олімпіаді.

У Франції українці проведуть 4 поєдинки у рамках групової стадії, а також одну зустріч плей-оф. Про це повідомляє "Телеграф". У Марселі зіграють 10 збірних, Україна потрапила до групи В. У прямому ефірі в Україні матчі нашої команди будуть показані на YouTube-каналі Української асоціації футболу (УАФ).

Учасники турніру у Марселі

Група А: Кот-д’Івуар, Мексика, Південна Корея, Саудівська Аравія, Франція.

Група В: Індонезія, Італія, Панама, Україна, Японія.

Розклад, трансляції та відеоогляди матчів олімпійської збірної України на турнірі у Марселі (оновлюється)

Вівторок, 4 червня

Індонезія — Україна (19:00)

Четвер, 6 червня

Україна — Італія (16:00)

Субота, 8 червня

Україна — Панама (18:30)

Понеділок, 10 червня

Україна — Японія (15:30)

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Нагадаємо, збірна України U-23 відібралася на Олімпійські ігри-2024 завдяки успішному виступу молодіжної команди Руслана Ротаня на Євро U-21. У чвертьфіналі молодіжного Євро наша команда сенсаційно вибила Францію (3:1). Синьо-жовті на Іграх зіграють у групі В разом з Аргентиною, Марокко та Іраком.