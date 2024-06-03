Перепутал вид спорта? В России футболист отправил судью в нокаут во время матча (видео)

Игрок в течение нескольких секунд грубо сыграл против соперника и ударил арбитра

В матче регионального кубка в Кузбассе футболист одним ударом завалил судью. Это произошло в игре клубов "Юность-Индустрия" и "Щегловский пивовар".

В конце первого тайма защитник "Юности" Василий Козлов получил красную карточку. Однако решение судьи не понравилось игроку, поэтому он ударил арбитра в лицо. Тот сразу потерял сознание, а матч прервали, сообщает 360.ru.

У судьи Сергея Загуденкова сотрясение мозга и ушибы мягких тканей лица. Он написал заявление в полицию.

Это уже не первый случай, когда в России избивают футбольного арбитра. Так, в октябре 2020-го На футбольного судью Богдана Головко напали в Грозном после матча молодежных команд "Ахмата" и "Спартака". Тогда росСМИ, в частности, псиали: "После финального свистка на поле вышли посторонние лица и физически воздействовали на главного судью, нанеся удар в область паха, а затем уходя с поля ударили главного судью по ногам сзади и толкали в спину. Эти же лица зашли в судейскую комнату и выражали свое недовольство выражениями нецензурной формы".

"Ахмат" тогда принес извинения, заявив, что оказать физическое воздействие на главного арбитра пытался болельщик. Вместе с тем, российская Премьер-лига подтвердила сообщение о нападении на арбитра. Там заявили, что на судью напал представитель грозненского клуба.

Ранее сообщалось, что РФ заплатит спортсменам за неучастие в Олимпиаде.