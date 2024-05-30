Довбик сделал выбор: игрок сборной Украины определился с новой командой

Новый сезон футболист может начать в команде из столицы Испании

Форвард испанской "Жироны" и национальной сборной Украины по футболу Артем Довбик, который стал лучшим бомбардиром сезона в Ла Лиге, определился со своим будущим клубом. Им станет коллектив из столицы Испании Мадрида.

По информации журналиста Хесуса Колино, приоритет для Артема – остаться в Ла Лиге. Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским "Атлетико". Отмечается, что Довбик полностью открыт к переходу в "Атлетико", ему нравится этот вариант.

При этом, ранее сообщалось, что в трансфере Довбика заинтересованы итальянские "Наполи", "Ювентус" и "Милан". Также интерес в вопросе приобретения украинского игрока проявляли и клубы АПЛ.

В сезоне Ла Лиги-2023/24 Артем Довбик сыграл за "Жирону" 36 матчей и забил 24 гола, Примечательно, что "Жирона" заняла 3-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата Испании. Команда на 5 очков опередила "Атлетико", который занял 4-е место. Обе команды будут представлять Испанию в будущем сезоне-2024/25 в Лиге чемпионов УЕФА.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили шансы Довбика на звание лучшего бомбардира Евро-2024.