Из Украины массово бегут молодые шахматисты

После начала большой войны Украина потеряла десятки талантливых гроссмейстеров

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 110 украинских шахматистов сменили паспорт. Некоторые даже получили гражданство РФ.

Об этом сообщает Tribuna.com. Издание сформировало и исследовало перечень таких шахматистов из публичного списка переходов спортсменов между федерациями ФИДЕ (Международная шахматная федерация).

По информации источника, 66 украинских шахматистов, сменивших спортивное гражданство, достигли либо не достигли 18-летнего возраста, еще 18 — младше 23 лет. Таким образом, из страны сбежали перспективные молодые гроссмейстеры, в частности Кирилл Шевченко. Кирилл (рейтинг 2677) решил продолжить свой спортивный путь в Румынии, сейчас он занимает 57-е место в рейтинге ФИДЕ.

Также сменили спортивное гражданство Семен Митусов (Норвегия, 2477), Пен Ли Мин (Швейцария, 2544), Виталий Сивук (Швеция, 2551), Платон Гальперин (Швеция, 2547). Примечательно, что 14-летний Тихон Черняев в 2022 году начал выступать за Германию, но через год вернулся к игре за Украину.

Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Владимир Федосеев публично отказался выступать за сборную рф и перешел в команду Словении. Кроме того, российский шахматист Кирилл Алексеенко сменил спортивное гражданство на австрийское.