"Слезы": в РФ похвастались премиальными на альтернативной Олимпиаде

Топовые спортсмены, похоже, проигнорируют соревнования

Стал известен размер призовых для медалистов Игр БРИКС 2024 года. Накануне в России заявили, что Международный олимпийский комитет (МОК) якобы боится конкуренции, а потому выступает против международных турниров в РФ.

Соответствующая информация размещена на портале проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС. Игры БРИКС пройдут в Казани (Россия) с 11 по 24 июня.

Согласно проекту постановления Минспорта РФ, победители Игр БРИКС получат по 358,4 тысячи рублей (около 150 тысяч грн). Серебряные призеры заработают 179,2 тысячи рублей (около 77 000 грн), а бронзовые — по 107,5 тысячи рублей (около 46 000 грн). Добавим, что тренеры призеров также получат денежное вознаграждение (примерно в 2 раза меньше, чем атлеты).

В сети высмеяли данные призовые за соревнования. Пользователи отметили, что никто из топовых спортсменов не приедет в РФ за такие гроши, рискуя потерять место на Олимпиаде в Париже.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что Игры стран ШОС и БРИКС по уровню не будут уступать Олимпиадам и чемпионатам мира. Ранее МОК жестко выступил против "Игр дружбы", которые РФ планирует провести после Игр в Париже.