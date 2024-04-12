"Полный зашквар": РФ натравила своих пранкеров на главу МОК (видео)

Известный шахматист, начинавший свой спортивный путь в Украине, стал пропагандистом Кремля

Российский шахматист Сергей Карякин назвал русофобией заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в беседе с российскими пранкерами Лексусом и Вованом. Бах выступил против Игр дружбы, которые хотят провести в РФ.

Соответствующий комментарий Карякина приводит Р-Спорт. Он назвал ситуацию "зашкваром" и добавил, что Бах ненавидит Россию.

"Это полный зашквар! Но по поводу Томаса Баха давно все уже понятно. Для него Россия изначально во всем виновата, поэтому какие бы турниры мы ни проводили, этому нужно противодействовать, российских спортсменов никуда не допускать.

История с розыгрышем отлично показала, что думает Бах и как сильно он ненавидит Россию", – сказал Карякин.

Ранее Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами якобы произнес молитву за отмену Игр дружбы, которые планируют провести в России в сентябре. МОК запрещает РФ проводить "международные турниры" после начала полномасштабного вторжения путинских войск в Украину, а к участникам "Игр" может применить санкции. Стоит добавить, что РФ использует пранкеров для пропаганды.

Напомним, после "разговора" с пранкерами на главу МОК посыпались оскорбления из России. Более того, в Госдуме РФ призвали ООН разобраться с Бахом.