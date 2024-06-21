Эмоции зашкаливали: как украинцы поддерживали нашу сборную на Евро-2024 (репортаж)

Украина победила со счетом 2:1

В пятницу, 21 июня, Украина победила Словакию на чемпионате Европы-2024 по футболу со счетом 2:1. Украинцы наблюдали за матчем не только дома, но и на Олимпийском стадионе в Киеве.

Где побывал и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. На фото и видео видно, что большое количество болельщиков собралось, чтобы держать кулачки за нашу сборную.

Отметим, что в первом тайме Украина проигрывала Словакии со счётом 0:1. Это, конечно, влияло и на настроение украинцев, нервно наблюдавших за каждым движением игроков. Однако уже первый гол сборной исправил ситуацию.

Но уже во втором тайме ситуация быстро выровнялась к счету 1:1, а затем и к 2:1 в пользу нашей сборной. Каждый гол Украины сопровождался громкими аплодисментами, выкриками и радостью. Среди болельщиков была и молодежь, и люди постарше, и даже дети. Все как один держали кулачки за победу Украины.

Однако этот матч не прошел без скандального инцидента, ведь на трибуне появился желто-голубой флаг с провокационной надписью "Верните нам выборы!". Она поднимает недавно нашумевшую тему о легитимности президента Украины Владимира Зеленского. Ведь 20 мая 2024 года истек его 5-летний срок пребывания на соответствующей должности, однако согласно Конституции господин Зеленский остается законным президентом на время военного положения.

Ранее "Телеграф" публиковал видео голов в матче Украина-Словакия на Евро-2024.