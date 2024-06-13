Сборная Украины на Евро-2024: расписание и результаты (видео)

Сине-желтые проведут на турнире как минимум три игры

В понедельник, 17 июня, сборная Украины матчем против Румынии стартует на чемпионате Европы-2024 по футболу. Перед турниром Сине-желтые провели три спарринга.

"Телеграф" публикует расписание и результаты матчей Сине-желтых на Евро-2024. В зависимости от успехов нашей команды данный список игр может быть увеличен.

Сборная Украины начнет свои выступления на турнире с групповой стадии, соперниками нашей команды являются Румыния, Словакия и Бельгия. Добавим, что все матчи сборной Украины на Евро-2024 можно посмотреть на региональных телеканалах "Суспільне" (Киев, Черкассы, Винница и тд), а также в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV, кроме ОТТ. Также игры Сине-желтых покажет Megogo (платная подписка, — Ред.).

Расписание, результаты и видеообзоры матчей сборной Украины на Евро-2024 (обновляется)

Евро-2024, групповой этап, 17 июня, 16:00 — Румыния — Украина

Евро-2024, групповой этап, 21 июня, 16:00 — Словакия — Украина

Евро-2024, групповой этап, 26 июня, 19:00 — Украина — Бельгия

Напомним, сборная Украины перед стартом Евро-2024 провела три спарринга. Наша команда дала бой Германии (0:0), проиграла Польше (1:3) и разгромила Молдову (4:0).