Тарифы на воду растут: новые цены уже с 1 мая

Жителям разных городов Украины придется платить больше

В Каневе на Черкасщине увеличили стоимость водоснабжения и водоотвода. С 1 мая жители будут платить за воду по новым, более высоким тарифам: 50,46 грн за куб водоснабжения и еще 34,98 грн за водоотвод. Итого — 85,44 грн.

В других городах области тариф уже выше — в Золотоноше, Тальном, Звенигородке. Однако у них местные власти хотя бы частично компенсируют стоимость из бюджета. В Каневе — только повышение, депутаты не смогли принять решение — не хватило голосов.

Телеграф разбирался, где еще приближение лета принесет не только приятное тепло, но и существенный рост цены на воду. Напомним, стоимость водоснабжения и водоотвода небольшие города и общины (до 100 тысяч человек) регулируют самостоятельно. Поэтому в областных центрах до сих пор действуют тарифы 2022 года.

В Шостке стоимость воды не просто вырастет – ее поднимут дважды за полгода. С 1 мая за куб придется платить 52,3 грн (22 грн – водоснабжение + 30,3 грн – водоотвод). Уже с 1 августа цена прыгнет снова: 62,8 грн. за куб (26,4 грн. + 36,4 грн.).

В Берегово уже подняли тарифы на воду. Соответствующее сообщение обнародовало ООО "Водоканал Карпатвиз". Новые расценки для населения таковы: централизованное водоснабжение – 41,88 грн за куб, водоотвод – 25,26 грн за куб. Итого — 67,14 грн за куб.

Цена на воду в Берегово

В Чорткове к повышению только готовятся. "Чертковское ВУВКХ" подало заявление в горсовет с предложением новых цен. Предлагаемые тарифы: водоснабжение — 49,75 грн/куб, водоотвод — 29,92 грн/куб. Итого — 79,67 грн за куб воды. Городские власти подсчитали: для потребляющих в среднем 5 кубов в месяц — платежка может вырасти более чем на 60 грн.

А вот в Ровенской области в Костополе цену обещали повысить, но не сделали этого. В феврале на сайте горсовета появилась информация о возможном росте. В КП "Костопольводоканал" говорят: перерасчет производят каждый год, и на этот раз прогнозируют +13%. Цена может вырасти с 59,21 грн. до 66,19 грн. за куб водоснабжения и водоотвода вместе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о ситуации с водой в Ровно. Там жаловались на низкий тариф, действительно ли он настолько мал, сравнили журналисты.