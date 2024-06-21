"Впереди сверхважная битва": Зеленский отреагировал на победу Украины во втором матче на Евро-2024

Глава государства поддержал наших игроков и пожелал им удачи в следующих матчах

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины в матче второго тура группового этапа Чемпионата Европы, где наша сборная сыграла против Словакии. Он отметил, что впереди сверхважная битва.

Соответствующий пост был опубликован в его Telegram-канале. Глава государства подчеркнул, что каждій на своем месте должен бороться за победу.

"Верить друг в друга! Поддерживать друг друга! Драться друг за друга! Это то, что должно объединять каждого из нас. И сейчас каждый из нас на своем месте должен бороться: за свободу, жизнь и за правильное восприятие Украины в мире. Бьющаяся Украина. Украина, которая держит удар и преодолевает препятствия. Украина, способная побеждать!", — написал Зеленский.

Он добавил, что именно это делает сегодня национальная сборная Украины по футболу.

"Так держать, ребята! Впереди сверхважная битва, так что вместе и до конца!", — подітожил президент.

Отметим, что наша команда проигрывала со счетом 0:1 после первого тайма, однако в итоге Украина выигрывает 2:1, набирает три очка и продолжает борьбу за попадание в плей-офф Чемпионата Европы 2024 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время матча Украина-Словакия болельщики заметили украинский флаг с провокационной надписью.