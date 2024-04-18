Евро-2024: где смотреть матчи чемпионата Европы в Украине

Турнир покажет и национальный телеканал, и тематический канал медиасервиса

Медиасервис MEGOGO стал официальным вещателем чемпионата Европы по футболу 2024 года, участником которого будет и сборная Украины. Все матчи турнира будут доступны эксклюзивно на футбольных каналах MEGOGO.

Кроме того, Суспільне Мовлення станет партнером медиасервиса в трансляции Евро-2024. Болельщики смогут смотреть матчи турнира на местных телеканалах "Суспільного" (например, "Суспільне Львів", "Суспільне Черкаси", "Суспільне Чернівці" и др.) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT), сообщается в аккаунте MEGOGO в Instagram.

Общественный вещатель будет транслировать: матч-открытие, по одному матчу группового этапа в день, включая матчи сборной Украины, а также половину матчей раунда 16, четвертьфиналы, оба полуфинала и сам финал, включая все матчи сборной Украины на стадии плей-офф в случае попадания туда нашей команды. Эти матчи можно будет увидеть в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

Все матчи УЕФА ЕВРО 2024 будут доступны на MEGOGO по подписке. Детали будут объявлены вскоре. Распределение матчей раунда 16 и четвертьфинальных матчей состоится непосредственно во время турнира. Комментаторами для обоих вещателей будут представители комментаторской команды MEGOGO. Ранее, медиасервис MEGOGO был официальным транслятором отборочных матчей чемпионата Европы 2022-24 годов и является официальным транслятором национальной сборной Украины по футболу.

Чемпионат Европы по футболу-2024 состоится с 14 июня по 14 июля в 10 городах на 10 стадионах Германии.