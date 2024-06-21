Сборная Украины одержала волевую победу над Словакией на Евро-2024 (видео)

Сине-желтые заработали первые очки на турнире

В пятницу, 21 июня, сборная Украины провела свой второй матч на чемпионате Европы-2024. Сине-желтые встретились со Словакией.

Поединок, проходивший в Дюссельдорфе на одноименной арене, завершился со счетом 2:1 в пользу украинцев. Об этом сообщает "Телеграф".

Начало первого тайма вновь стало провальным для Сине-желтых на турнире. Словаки владели тотальным преимуществом на поле, что вылилось в серию голевых моментов, и только надежная игра Анатолия Трубина позволила нашей команде уйти на перерыв с минимальной разницей в счете. На 17-й минуте поединка Трубину все-таки пришлось вынимать мяч из сетки ворот. Иван Шранц в борьбе с Александром Зинченко головой поразил ворота украинцев. Сине-желтые "очнулись" лишь во второй половине тайма, создав несколько голевых моментов. Ближе всех к голу был Александр Тымчик, пробивший в штангу.

В начале второго тайма Сине-желтые наконец-то забили свой первый гол на Евро-2024 — Николай Шапаренко замкнул прострел Зинченко с левого фланга, голевую атаку разогнал Михаил Мудрик. Под занавес встречи Шапаренко вывел Романа Яремчука на ударную позицию и форвард свой момент реализовал.

Словакия – Украина – 1:2

Голы: Шранц, 18 — Шапаренко, 54, Яремчук, 80

Предупреждение: Яремчук, 84

Украина: Трубин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Бражко (Сидорчук, 85), Судаков, Шапаренко (Таловеров, 90+2), Мудрик (Малиновский, 85), Ярмоленко (Зубков, 67), Довбик (Яремчук, 67).

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко (Оберт, 67), Кучка, Лоботка, Дуда (Бенеш, 60), Шранц (Зауэр, 86), Боженик (Стрелец, 60), Хараслин (Суслов, 67).

Таким образом, обе команды сохраняют шансы на выход в 1/8 финала.

Полный видеообзор матча Словакия — Украина будет доступен здесь позднее.

Напомним, сборная Украины попала на чемпионат Европы-2024 через стыковой раунд Лиги наций УЕФА. В первом туре Евро-2024 украинцы разгромно проиграли Румынии(0:3), а словаки сенсационно победили Бельгию (1:0).

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