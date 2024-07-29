В Киеве в СЕТе прошел Финал кубка Украины-2024 по пляжному волейболу (фото)

В Киеве состоялся финальный этап кубка Украины по пляжному волейболу сезона 2023/2024 среди мужчин и женщин

Лучшие спортсмены со всей страны собрались на площадках Центра пляжных видов спорта "СЕТ" в крупнейшем актив-парке Европы X-Park в Киеве. Об этом сообщает facenews.ua.

В финальных играх соперничали 16 мужских и 16 женских сильнейших команд страны. Кто из болельщиков не смог поддержать спортсменов на турнире, просмотрели трансляцию вживую на канале Сет в Ютубе. Это ощущение настоящего присутствия на празднике пляжного волейбола, поскольку ракурс съемок зрелищной игры из нескольких камер, повторы самых ярких моментов противостояний, профессиональная работа комментатора позволяют прожить эмоции присутствия на турнире по полной.

Победители финального этапа кубка Украины по пляжному волейболу сезона 2023/2024

Мужчины:

Бойко Александр/Моисеев Антон (Новая Каховка/Киев) Бублик Алексей/Тимченко Ярослав (Киев) Лихацкий Иван/Дацюк Иван (Киев)

Женщины:

Давидова Валентина/Хмель Ангелина (Запорожье) Рылова София/Махно Инна (Киев) Сердюк Ева/Романюк Дарья (Черноморск)

Специальные призы "Фейр-Плей" получили волейболисты Ярослав Тимченко и София Рылова.

Мероприятие посетила специальная гостья, Генеральный секретарь ФВУ Екатерина Биляченко.