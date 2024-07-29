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У Києві в СЕТі відбувся Фінал кубка України-2024 з пляжного волейболу (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Фінал кубка України-2024 з пляжного волейболу Новина оновлена 29 липня 2024, 16:44
Фінал кубка України-2024 з пляжного волейболу. Фото facenews.ua

У Києві відбувся фінальний етап кубка України з пляжного волейболу сезону 2023/2024 серед чоловіків та жінок

Найкращі спортсмени з усієї країни зібрались на майданчиках Центру пляжних видів спорту "СЕТ", що у найбільшому актив-парку Європи X-Park у Києві. Про це повідомляє facenews.ua.

У фінальних іграх змагались 16 чоловічих і 16 жіночих найсильніших команд країни. Хто з вболівальників не зміг підтримати спортсменів на турнірі, переглянули трансляцію наживо на каналі Сет в Ютубі. Це відчуття справжньої присутності на святі пляжного волейболу, позаяк ракурс зйомок видовищної гри з кількох камер, повтори найяскравіших моментів протистоянь, професійна робота коментатора дозволяють прожити емоції присутності на турнірі на повну.

Переможці фінального етапу кубка України з пляжного волейболу сезону 2023/2024

Чоловіки:

  1. Бойко Олександр/Моісеєв Антон (Нова Каховка/Київ)
  2. Бублик Олексій/Тимченко Ярослав (Київ)
  3. Ліхацький Іван/Дацюк Іван (Київ)

Жінки:

  1. Давідова Валентина/Хміль Ангеліна (Запоріжжя)
  2. Рилова Софія/Махно Інна (Київ)
  3. Сердюк Єва/Романюк Дар'я (Чорноморськ)

Спеціальні призи Фейр-Плей отримали волейболісти Ярослав Тимченко та Софія Рилова.

Захід відвідала спеціальна гостя, Генеральний секретар ФВУ Катерина Біляченко.

Теги:
#Пляжний волейбол