У Києві в СЕТі відбувся Фінал кубка України-2024 з пляжного волейболу (фото)
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У Києві відбувся фінальний етап кубка України з пляжного волейболу сезону 2023/2024 серед чоловіків та жінок
Найкращі спортсмени з усієї країни зібрались на майданчиках Центру пляжних видів спорту "СЕТ", що у найбільшому актив-парку Європи X-Park у Києві. Про це повідомляє facenews.ua.
У фінальних іграх змагались 16 чоловічих і 16 жіночих найсильніших команд країни. Хто з вболівальників не зміг підтримати спортсменів на турнірі, переглянули трансляцію наживо на каналі Сет в Ютубі. Це відчуття справжньої присутності на святі пляжного волейболу, позаяк ракурс зйомок видовищної гри з кількох камер, повтори найяскравіших моментів протистоянь, професійна робота коментатора дозволяють прожити емоції присутності на турнірі на повну.
Переможці фінального етапу кубка України з пляжного волейболу сезону 2023/2024
Чоловіки:
- Бойко Олександр/Моісеєв Антон (Нова Каховка/Київ)
- Бублик Олексій/Тимченко Ярослав (Київ)
- Ліхацький Іван/Дацюк Іван (Київ)
Жінки:
- Давідова Валентина/Хміль Ангеліна (Запоріжжя)
- Рилова Софія/Махно Інна (Київ)
- Сердюк Єва/Романюк Дар'я (Чорноморськ)
Спеціальні призи Фейр-Плей отримали волейболісти Ярослав Тимченко та Софія Рилова.
Захід відвідала спеціальна гостя, Генеральний секретар ФВУ Катерина Біляченко.