У Києві в СЕТі відбувся Фінал кубка України-2024 з пляжного волейболу (фото)

У Києві відбувся фінальний етап кубка України з пляжного волейболу сезону 2023/2024 серед чоловіків та жінок

Найкращі спортсмени з усієї країни зібрались на майданчиках Центру пляжних видів спорту "СЕТ", що у найбільшому актив-парку Європи X-Park у Києві. Про це повідомляє facenews.ua.

У фінальних іграх змагались 16 чоловічих і 16 жіночих найсильніших команд країни. Хто з вболівальників не зміг підтримати спортсменів на турнірі, переглянули трансляцію наживо на каналі Сет в Ютубі. Це відчуття справжньої присутності на святі пляжного волейболу, позаяк ракурс зйомок видовищної гри з кількох камер, повтори найяскравіших моментів протистоянь, професійна робота коментатора дозволяють прожити емоції присутності на турнірі на повну.

Переможці фінального етапу кубка України з пляжного волейболу сезону 2023/2024

Чоловіки:

Бойко Олександр/Моісеєв Антон (Нова Каховка/Київ) Бублик Олексій/Тимченко Ярослав (Київ) Ліхацький Іван/Дацюк Іван (Київ)

Жінки:

Давідова Валентина/Хміль Ангеліна (Запоріжжя) Рилова Софія/Махно Інна (Київ) Сердюк Єва/Романюк Дар'я (Чорноморськ)

Спеціальні призи Фейр-Плей отримали волейболісти Ярослав Тимченко та Софія Рилова.

Захід відвідала спеціальна гостя, Генеральний секретар ФВУ Катерина Біляченко.