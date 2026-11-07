Главная ошибка водителей: как завести автомобиль морозным утром

Что отключить перед запуском двигателя, сколько ждать перед поездкой и каких ошибок избегать в первые километры

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В морозное утро машину не нужно прогревать на месте по 10–15 минут. Сначала отключите лишние электроприборы, затем запустите двигатель. Дайте маслу около 30 секунд, чтобы разойтись по системе, и начинайте движение плавно, без резких ускорений.

При долгой работе на холостом ходу коробка передач, трансмиссия и подшипники остаются холодными, хотя мотор постепенно прогревается. На это указывает известный механик Биттор Ариэль.

Что сделать перед запуском двигателя

Перед запуском выключите радио, подогрев сидений, обогрев стекол и печку. Чем меньше включенных электроприборов, тем легче аккумулятору обеспечить необходимый пусковой ток.

Если у машины механическая коробка передач, полностью выжмите сцепление. Так стартеру не придется дополнительно прокручивать загустевшее масло в коробке.

Не удерживайте ключ в положении запуска дольше 5 секунд. Если двигатель не завелся с первой попытки, подождите 20 секунд и попробуйте снова. Такой порядок помогает сберечь аккумулятор и стартер.

Сколько ждать после запуска и как начинать поездку

Не нажимайте на газ, чтобы быстрее прогреть двигатель. Достаточно оставить его на холостом ходу на 20–30 секунд – за это время масло разойдется по системе. Пока ждете, можно пристегнуть ремень и поправить зеркала.

Перед поездкой очистите стекла от льда скребком. Не ждите 10 минут, пока печка растопит его: обеспечить обзор нужно до выезда.

Первые несколько километров проезжайте спокойно, без резких стартов и ускорений. Механик советует держать обороты в пределах 2000–2500 об/мин. При умеренной нагрузке двигатель, коробка передач и остальные узлы прогреваются одновременно и равномерно.

Почему долгий прогрев увеличивает расход топлива

Если подолгу держать заведенную машину на месте, расход топлива увеличится. По приведенным данным, двигатель на холостом ходу расходует от 1 до 2 литров в час. Такая работа также способствует образованию нагара.

Прогретый мотор не означает, что остальные агрегаты готовы к высокой нагрузке. Если после долгой стоянки с работающим двигателем сразу резко тронуться, холодные узлы трансмиссии будут изнашиваться сильнее.

Как не допустить примерзания колодок и повреждения стекла

Если накануне машина ездила по лужам или слякоти, в сильный мороз колодки могут примерзнуть к дискам или барабанам. В таких условиях эксперт советует не оставлять автомобиль на ручном тормозе. Для механической коробки он рекомендует включить первую или заднюю передачу, для автоматической – режим P.

Не лейте кипяток на лобовое стекло: из-за резкого перепада температуры оно может треснуть. Убирайте лед скребком или спреем-размораживателем.

Чтобы резинки стеклоочистителей не примерзали к стеклу за ночь, вечером можно поднять щетки или надеть на них защитные чехлы.

Как сообщал "Телеграф", всесезонные шины помогают сэкономить на покупке отдельных комплектов летней и зимней резины и сезонном шиномонтаже. Однако такой вариант подходит не каждому автомобилю.