Дрова за государственный счет: кто может получить субсидию на отопление и как ее оформить

Получить государственную помощь можно при нескольких условиях

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Украинцы, проживающие в домах с печным отоплением, могут получить денежную помощь от государства на приобретение дров для отопления зимой. Сумма субсидии составляет более 9 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины. Там также объяснили условия получения и куда обращаться за помощью.

Кто имеет право на субсидию на дрова

Финансовую помощь от государства на приобретение дров могут назначить украинцам и иностранцам, законно проживающим на территории Украины и чей доход не покрывает расходы на приобретение дров для отопления. Приоритет предоставляется:

внутренне перемещенным лицам;

жителям прифронтовых и освобожденных территорий;

многодетным семьям;

одиноким пенсионерам;

людям с инвалидностью.

Кому могут отказать в субсидии?

В ПФУ подчеркивают, что речь о получении помощи идет о категориях людей, имеющих жилье с исключительно печным отоплением. Имеющие централизованное, газовое или электрическое отопление не могут претендовать на такую субсидию. Льгота (субсидия) на приобретение твердого топлива (дров) не предоставляется, если:

заявитель не состоит на учете в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы;

среднемесячный доход семьи льготника в расчете на одного человека превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу, если льготы предоставляются в зависимости от дохода семьи.

Какая сумма пособия?

Сумма выплаты по приобретению дров рассчитывается по нормативу 2 тонны на домохозяйство. При предельной цене 4 602,57 грн/тонну дров максимальная выплата составляет до 9 205,14 грн. Для прифронтовых территорий выплата может составить до 19,4 тысяч гривен благодаря поддержке международных организаций.

Какие документы нужны и как подать заявление на субсидию на дрова

Заявление на получение пособия по приобретению дров можно подать онлайн через портал "Действие" или электронный кабинет Пенсионного фонда (из КЭП/BankID). Также заявление можно подать лично в сервисных центрах ПФУ, ЦПАУ, органах местного самоуправления или по почте. Пенсионный фонд рассматривает заявление до 10 рабочих дней. В случае одобрения деньги выплачиваются единовременно на банковский счет.

К заявлению необходимо добавить документы:

право на доходы и имущественное положение;

паспорт и РНОКПП (ИНН);

банковские реквизиты (IBAN);

документ, подтверждающий наличие печного отопления.

Документом, подтверждающим наличие печного отопления, является справка, выдаваемая органами сельских, поселковых и городских советов. Срок выдачи справки составляет 1 день.

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