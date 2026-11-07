Забудьте о спецмашинках: простой предмет из косметички удалит катышки с одежды

Не всем понравилась такая идея

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Женскую бритву-триммер для лица предложили использовать для удаления катышков с одежды. Автор лайфхака утверждает, что бритва справляется лучше специальной машинки.

Советом поделилась в Threads украинка Наталья. Она предупредила, что не стоит экспериментировать с мериносовой шерстью и мохером.

"Кто не знал – пользуйтесь, лучше машинки удаляет катышки. Это обычная женская бритва для лица", – написала Наталья.

Что пользователи рассказали о бритве для одежды

Некоторых удивило само название инструмента. Например, @marusyapodchernova написала, что считала его бритвой для бровей. А @veronikajozz призналась, что думала: катышки с одежды убирает только она.

Совет по уходу за одеждой вызвал вопросы о назначении бритвы для лица

Пользовательница @hams.terrrp тоже удаляет катышки бритвой, но берёт обычную – ту, которая затупилась и уже не подходит для кожи. Она подчеркнула, что действовать нужно осторожно. У @euphorialalia вышло иначе: обычной бритвой она порезала штаны.

Пользователи поделились опытом удаления катышков обычной бритвой

О риске прорезать дырку написала и @vorontsova_alyona. @yurii_kms сначала принял показанный инструмент за специальное приспособление для удаления катышков, а @vil3241q рассказала, что как раз собиралась купить машинку и теперь хочет попробовать этот способ.

Среди откликов на лайфхак были предупреждения о риске прорезать одежду

Почему в комментариях заговорили о повреждении ворса

Пользовательница @irinairinap предположила, что бритва срезает вместе с катышками верхний пушистый слой ткани. Из-за этого, по её мнению, вещь истончается, теряет качество и быстрее изнашивается. Автор публикации ответила, что её вещь изначально не была пушистой, а за время использования бритвы дырок не появилось.

"Этот аргумент имеет смысл, но вещь у меня не пушистая от природы. Сколько пользовалась – дырок не наделала", – ответила Наталья.

В обсуждении лайфхака поспорили о том, повреждает ли бритва верхний слой ткани

Пользователь @perekonannya обратил внимание на то, что результат бывает разным. По его опыту, на некоторых вещах лезвие не "полирует" поверхность, как машинка, а оставляет эффект "гало". Для кашемира он считает такой результат удачным, а для мериносовой шерсти – дефектом.

Для каких вещей не подходит способ с бритвой

В блоге магазина тканей "Атлас" обычный станок называют способом очистить трикотаж – например, колготки, шапки и носки. Однако там предупреждают: лезвие легко повреждает материал, поэтому для шерстяных тканей, мохера и кашемира этот способ не подходит. Для брюк также советуют специальную машинку: станком можно порезать ткань.

Обычную бритву для удаления катышков показывала и эксперт рубрики "Superгосподарка" Ирина Гулей в эфире "Сніданок з 1+1". Перед обработкой вещь нужно положить на ровную поверхность и расправить. Бритвой проводят осторожно, не надавливая. Этот метод не подходит для ткани, которая легко цепляется или имеет деликатную структуру.

Для мохера и кашемира в блоге "Атлас" предлагают другой домашний способ – мягкую зубную щётку, которой проводят вдоль ворса. Липкая лента поможет убрать немного катышков, но полностью очистить вещь не получится. Для дорогих деликатных вещей там советуют химчистку. Если использовать машинку, одежду нужно положить на ровную горизонтальную поверхность, а насадку выбрать с учётом типа ткани, если такая настройка предусмотрена.

Как сообщал "Телеграф", катышки появляются из-за трения волокон и сами по себе не означают, что свитер плохого качества. Специальная машинка помогает регулярно поддерживать аккуратный вид одежды. Если использовать бритву, важно действовать осторожно.