Стоит ли покупать самые дешевые подарки Roshen: что скрывается за праздничной упаковкой
- Автор
-
- Дата публикации
-
Не торопитесь переплачивать
В магазинах уже появляются новогодние сладкие подарки, в том числе и бюджетные наборы от Roshen. Самые дешёвые варианты стоят чуть больше 100 гривен, но много ли сладостей можно получить за эти деньги?
Блогер с ником "Той самий Дмитро" купил три подарка разной стоимости и проверил их состав. "Телеграф" расскажет, что входит в каждый из них и сколько придётся заплатить.
Что входит в самый дешёвый подарок Roshen
Самый маленький набор из трёх – "Сладкий домик". Он стоит 108,65 гривны. Внутри 22 сладости: шоколадные конфеты, карамель, мармеладки и леденцы.
В частности, производитель положил туда "Сливки-ленивки", Johnny Krocker, Candy Nut с арахисом, "Красный мак", "Ромашку", Galaretka, Krock с арахисовой пастой, Milky Splash и "Шалену бджілку Фрутті". Также в наборе есть леденцы Lollipops со вкусами йогурта с клубникой и апельсина.
"Две ромашки и два красных мака, это конфеты, которые выступают за лакшеры-сегмент в этом подарке", — пошутил Дмитрий.
Отличаются ли более дорогие наборы
Два других подарка — "Новогодняя сумочка" и "Автомобиль Санты" — стоят по 145,35 гривны. Оба весят 328 грамм.
Блогер решил проверить, отличается ли их содержимое, ведь внешне коробки совсем разные. Он также предположил, что производитель предусмотрел разные подарки для детей в зависимости от пола: сумочку – для девочек, а автомобиль Санты – для мальчиков.
"Сумочка – для девочек, автомобиль Санты – для мальчиков. Но внутри, похоже, положили одно и то же".
В обоих подарках есть "Сливки-ленивки", Johnny Krocker, Candy Nut, Flaksi Какао, "Красный мак", "Ромашка", Galaretka, Krock с арахисовой пастой, Milky Splash и "Шалена бджілка Фрутті".
Кроме того, каждый набор содержит по два леденца Lollipops со вкусами йогурта с клубникой и апельсина.
То есть, существенной разницы между "Новогодней сумочкой" и "Автомобилем Санты" нет. Покупатель фактически платит за другое оформление, а не за новый ассортимент конфет.
По количеству сладостей разница между наборами также невелика. В "Сладком домике" — 23 конфеты и леденцы, а в "Новогодней сумочке" и "Автомобиле Санты" — по 25 штук. То есть, за дополнительные 36,70 гривны покупатель получает лишь на две сладости больше.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "АТБ" появились первые новогодние подарки Roshen.