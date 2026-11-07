Стоит ли покупать самые дешевые подарки Roshen: что скрывается за праздничной упаковкой

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В магазинах уже появляются новогодние сладкие подарки , в том числе и бюджетные наборы от Roshen. Самые дешёвые варианты стоят чуть больше 100 гривен, но много ли сладостей можно получить за эти деньги?

Блогер с ником "Той самий Дмитро" купил три подарка разной стоимости и проверил их состав. "Телеграф" расскажет, что входит в каждый из них и сколько придётся заплатить.

Что входит в самый дешёвый подарок Roshen

Самый маленький набор из трёх – "Сладкий домик". Он стоит 108,65 гривны. Внутри 22 сладости: шоколадные конфеты, карамель, мармеладки и леденцы.

Сладкий домик

В частности, производитель положил туда "Сливки-ленивки", Johnny Krocker, Candy Nut с арахисом, "Красный мак", "Ромашку", Galaretka, Krock с арахисовой пастой, Milky Splash и "Шалену бджілку Фрутті". Также в наборе есть леденцы Lollipops со вкусами йогурта с клубникой и апельсина.

"Две ромашки и два красных мака, это конфеты, которые выступают за лакшеры-сегмент в этом подарке", — пошутил Дмитрий.

Наполнение "Сладкой избушки"

Отличаются ли более дорогие наборы

Два других подарка — "Новогодняя сумочка" и "Автомобиль Санты" — стоят по 145,35 гривны. Оба весят 328 грамм.

Новогодняя сумочка

Автомобиль Санты

Блогер решил проверить, отличается ли их содержимое, ведь внешне коробки совсем разные. Он также предположил, что производитель предусмотрел разные подарки для детей в зависимости от пола: сумочку – для девочек, а автомобиль Санты – для мальчиков.

"Сумочка – для девочек, автомобиль Санты – для мальчиков. Но внутри, похоже, положили одно и то же".

Разная коробка, но одинаковый состав

В обоих подарках есть "Сливки-ленивки", Johnny Krocker, Candy Nut, Flaksi Какао, "Красный мак", "Ромашка", Galaretka, Krock с арахисовой пастой, Milky Splash и "Шалена бджілка Фрутті".

Кроме того, каждый набор содержит по два леденца Lollipops со вкусами йогурта с клубникой и апельсина.

То есть, существенной разницы между "Новогодней сумочкой" и "Автомобилем Санты" нет. Покупатель фактически платит за другое оформление, а не за новый ассортимент конфет.

По количеству сладостей разница между наборами также невелика. В "Сладком домике" — 23 конфеты и леденцы, а в "Новогодней сумочке" и "Автомобиле Санты" — по 25 штук. То есть, за дополнительные 36,70 гривны покупатель получает лишь на две сладости больше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "АТБ" появились первые новогодние подарки Roshen.