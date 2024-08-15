Остались без голов: "Кривбасс" проиграл чешской "Виктории" и выбыл в Лигу конференций

Команда из Кривого Рога проиграла со счетом 0:1

В Пльзене (Чехия) завершился матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором местная "Виктория" принимала украинский "Кривбасс" из Кривого Рога. Команды боролись за выход в раунд плей-офф квалификации второго по значимости еврокубка.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "Виктории", а по сумме двух матчей чешский клуб победил с общим счетом 3:1. "Телеграф" провел онлайн-трансляцию матча.

Только в самом начале матча украинская команда имела небольшое преимущество и создала несколько опасных моментов. Но уже к 15-й минуте игры "Виктория" стала выравнивать игру и постепенно взяла инициативу в свои руки. А в концовке тайма чешские футболисты даже могли открыть счет, но Вашулин после опаснейшей подачи Копенца пробил головой мимо ворот.

А в начале второго тайма хозяева поля все-таки вышли вперед. На 53-й минуте Шульц отдал пас на Вашулину, который головой переправил снаряд в ворота — 1:0. Сразу после этого тот же Вашулину имел шанс на то, чтобы удвоить перевес хозяев. И в дальнейшем игроки "Виктории" выглядели намного увереннее соперников, доведя дело до логичной победы.

В итоге, "Кривбасс" выбыл в третий по значимости еврокубок — Лигу конференций, где в раунде плей-офф квалификации сыграет с испанским "Бетисом", который ранее претендовал на украинского вратаря Андрея Лунина. Матчи состоятся 22 и 29 августа.