Залишилися без голів: "Кривбас" програв чеській "Вікторії" та вибув до Ліги конференцій

Команда із Кривого Рогу програла з рахунком 0:1

У Пльзені (Чехія) завершився матч 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, в якому місцева "Вікторія" приймала український "Кривбас" із Кривого Рогу. Команди боролися за вихід до раунду плей-офф кваліфікації другого за значимістю єврокубка.

Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь "Вікторії", а за сумою двох матчів чеський клуб переміг із загальним рахунком 3:1. "Телеграф" провів онлайн-трансляцію матчу.

Лише на початку матчу українська команда мала невелику перевагу і створила кілька небезпечних моментів. Але вже на 15-й хвилині гри "Вікторія" почала вирівнювати гру і поступово взяла ініціативу до своїх рук. А наприкінці тайму чеські футболісти навіть могли відкрити рахунок, але Вашулін після небезпечної подачі Копенца пробив головою повз ворота.

А на початку другого тайму господарі поля таки вийшли вперед. На 53-й хвилині Шульц віддав пас на Вашуліну, який головою переправив снаряд у ворота – 1:0. Відразу після цього той самий Вашуліну мав шанс на те, щоб подвоїти перевагу господарів. І надалі гравці "Вікторії" виглядали набагато впевненішими за суперників, довівши справу до логічної перемоги.

У підсумку "Кривбас" вибув у третій за значимістю єврокубок — Лігу конференцій, де в раунді плей-офф кваліфікації зіграє з іспанським "Бетисом", який раніше претендував на українського воротаря Андрія Луніна. Матчі відбудуться 22 та 29 серпня.