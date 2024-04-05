Клуб Зеленского получил бронь от мобилизации

"Кривбасс" признан критически важным клубом для функционирования экономики

Общество с ограниченной ответственностью "Футбольный клуб "Кривбасс", чьи игроки презентовали патриотический трек, признано соответствующим критериям и критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Это означает, что футболисты, тренерский штаб и клубные работники "Кривбасса" будут забронированы от мобилизации.

Об этом говорится в приказе Министерства молодежи и спорта Украины. Приказ подписал первый заместитель министра Юрий Музыка.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, который родом из Кривого Рога, поручил местным властям возродить "Кривбасс", который исчез из футбольной карты Украины из-за финансовых проблем в 2013 году. В итоге в 2020 году команда восстала из пепла на базе другого клуба — "Горняка". Презентация возрожденного клуба состоялась летом 2020-го года. Клуб вернулся в профи и сумел выйти в Первую лигу с первой попытки. С сезона 2022/23 команда выступает в Премьер-лиге Украины.

Так, Зеленский сделал первый символический удар в матче "Кривбасса" в августе 2020-го года. Тогда матчем "Кривбасс" — "Черкащина" стартовал розыгрыш Кубка Украины по футболу-2021. Сообщалось, что начало матча задержали на час в связи с этим.

В этом сезоне-2023/24 УПЛ "Кривбасс" набрал 46 очков в 22 матчах, что позволяет команде Юрия Вернидуба делить первое место в турнирной таблице с "Шахтером", хотя "горняки" имеют 2 игры в запасе.

Кроме футболистов "Кривбасса", бронирование от мобилизации имеют игроки 4 клубов УПЛ: "Шахтера", "Динамо", "Оболони" и "Днепра-1", который также получили статус критически важного клуба.