Предатель Украины получил высокую должность от Путина

В сети лишь посмеялись над новой должностью гроссмейстера

Известный российский шахматист Сергей Карякин стал сенатором в Совете федерации РФ от аннексированного Россией Крыма. Ранее Карякин бил тревогу из-за того, что шахматисты массово бегут из России.

Об этом сообщает Р-Спорт. По информации источника, так называемые "депутаты парламента республики" проголосовали за наделение Карякина полномочиями "сенатора" и досрочно прекратили его полномочия "депутата". Ране он был "депутатом крымского парламента" от партии "Единая Россия".

Отметим, о скором назначении Карякина недавно сообщал так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов. Он отметил, что гроссмейстер уделяет большое внимание воспитанию подрастающего поколения, а также является настоящим патриотом, доказавшем свою твердую позицию на деле.

В сети лишь посмеялись над новой должностью Карякина.

Напомним, Карякин до 2009 года представлял Украину, после чего принял российское гражданство. После начала полномасштабной войны РФ против Украины Сергей стал ярым пропагандистом. Он регулярно посещал оккупированные территории Украины. Из-за этой позиции Сергея отстранили от всех международных шахматных турниров, при этом другие россияне выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.